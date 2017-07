Die rechtsextreme Band Death in Junesoll am 26. April in Wien im Monastery auftreten. Die 1980 von Douglas Pearce gegründete Gruppe hat in Teilen der Dark Wave Szene so etwas wie einen Kultstatus. Und das, obwohl Pearce‘ rassistische und faschistische Äußerungen nicht unbekannt sind.

Death in June beziehen sich mit ihrem Namen auf den Todesmonat des SA-Führers Ernst Röhm, pflegen gelegentlich in SS-Uniformen aufzutreten und sparen auch sonst nicht mit Nazi-Verherrlichungen. So veröffentlichten sie auf ihrer LP Brown Book das Horst-Wessel-Lied und auf der CD Sun Dogs einen Song mit dem unglaublichen Titel Rose Clouds Of Holocaust. Das Bandsymbol ist ein veränderter SS-Totenkopf. Klare Position. Douglas Pearce äußerte in einem Interview mit der Wave-Zeitung Glasnostsein großes Verständnis für ostdeutsche Pogrome gegen „Zigeuner“.

Death In June weigerten sich 1992 beim Dark-X-Mas-Festival in Hamburg, eine von der deutschen DarkWave-Band Das Ich verfasste Erklärung gegen Faschismus und Neonazismus anlässlich der Pogrome in Hoyerswerda zu unterzeichnen und sagten ihren Auftritt ab. Auch 1994 weigerten sich Death In June, diesmal im Festival Of Darkness, eine gemeinsame Erklärung der Bands gegen Rassismus und Neonazismus zu unterschreiben. Die Wiener VeranstalterInnen Monastery wollen, obwohl sie sich des rechtsextremen Charakters von Death In Junebewusst sind, das Konzert stattfinden lassen. Gerade in Zeiten, wo Nazis verstärkt versuchen, in den öffentlichen Raum vorzudringen (siehe die Demonstration gegen die Wehrmachtsausstellung), hat so eine Veranstaltung Signalwirkung für die rechtsextreme Szene.

Wenn ihr das Monastery direkt über eure Meinung zum geplanten Auftritt informieren wollt, wendet euch an monastery. Oder schreibt doch in das Gästebuch von deren Homepage rein, was ihr so von deren Musikauswahl haltet.

Darüber hinaus könnt ihr auch den Falter fragen, warum dieser Homepages – wie die des Monastery -, die FaschistInnen eine Plattform bieten, durch Bannerwerbung unterstützt:

wienzeit@falter.at.

Laut Homepage des Monastery wurde übrigens vorläufig auch schon der Vorverkauf bei einigen Kartenvorverkaufsstellen in Wien eingestellt.

Und schließlich sollen am 23.5. die BÖHSEN ONKELZ im Pepsi-Music-Club auftreten. Adresse: Südportalstraße 1, Webseite: http://www.pepsimusicclub.at. Schreibt ruhig Eure Meinung ins Gästebuch. Oder gleich direkt als E-Mail: info@pepsimusicclub.at.

Eingesandt von J.