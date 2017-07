Raketa-Lesa Sebarii schickte uns folgenden Text mit einem Bild attached:

Hallo Raketas!

Einen Photoshop-Kurs habt ihr ja schon; fehlt nur noch der dazugehörige Contest. Oder etwa nicht? Einen Titel hätte ich auch schon anzubieten: „Machen Sie sich doch wieder einmal übers Bundesheer lustig!“ und das erste Bild detto.

Es verbleibt freundlichst

Sebarii

Bild zensuriert, da offensichtlich aus Beständen des Bundesheeres gestohlen! „Neues Kriegsgerät fürs Bundesheer: 7 l Wassertank, Reichweite bis zu 8 m, flashiges Design für den Soldaten des 21. Jahrhunderts.“

Die Redaktion steckte ob dieses Vorschlags die Köpfe zusammen, verhandelte kurz aber intensiv, kam zu einem Ergebnis und bedankt sich für den ganz ausgezeichneten Vorschlag.

Und hier sind die Regeln: Lassen Sie Ihrer Phantasie freien Gewehrlauf, bildbearbeiten und manövrieren Sie Offiziere, Ausbildner und Rekruten des österreichischen Bundesheeres in unmögliche und mögliche Situationen.

Die Ergebnisse Ihrer Manöverübungen senden Sie an:

Die Redaktion wünscht viel Spaß!

ps: Zur Motivation empfehlen wir unsere beiden Raketa-Spiel-Klassikaner NATO I – Total Destruction und NATO II – Nuclear Impact

Und hier sind die ersten Einsendungen:

von Helene

von Helene

Emil & der Detektiv

Kai

Manneken piss, not war!

lefti

xardyliphan

Foto: Bundesheer

Wer kennt diesen älteren Herrn in der Mitte? (Tipp: Es ist kein hoher Politiker des Vatikans bei einer ökumenischen Feldmesse mit den Tiroler Kaiserschützen)

Der Schäferhund vom Pavillon E

und nein,

es ist keine Fotomontage

stepko

jaja, das kommt davon wenn das mediashop samt fotoapparat auf die

machistische bundesheerparade gehen muss.

gruss vom mediashop

*salutier*

melde gehorsamst herr vizeoberdrüberraketageneralissimo am band zur schärpe!

leider ist es nicht möglich sich über dein feind lustig zu machen!! sehen

sie sich mal die fotos auf deren seite an…. die verarschen sich ja schon

selber. das kann ein kleiner (ex)-gefreiter

(wurde gezwungen) auf keinen fall toppen!

anbei aber ein nettes bildchen von der heimatfront was ein wenig romantik

und wärme ins kleine, kalte abartige und vor allem versoffene

soldaten-„hirn“?? bringen soll.

in diesem sinne:

wir marschiern, wir marschiern, es vertrocknet unser hirn;

wir marschiern, wir marschiern, oarschloch zom beim salutiern;

vorwärts marsch dilierium, dumm im kreis herum!!

(frei nach EAV)

habt acht! zug ruht! links schaut! und zapfenstreich trallala

Karl Steinscheißer

Jack Spider

Saludos vom Herrn Ober

Jack Spider

Foto: Bundesheer

Die österreichische Verteidigung steht heute sehr gut!

Der Igel:

„PS: Das Gardebild hab ich von Bundesheer.at, da steht man muss „Foto:

Bundesheer“ dazuschreiben ;-)“

Ist zwar keine Fotomontage, dafür umso blöder.

Der Igel

gruss und kuss vom

mediashop

Aktion Winter

Mich hat die Seite http://www.cuff.dk/cuff/armyoes.html aufgeregt und zu jener unlustigen Montage inspiriert. Diese Narren spinnen sich was zusammen vom Siegen, von starken Männern und weiß Gott noch was, die Realität sieht anders aus. Ich glaube, dass die Männer, die gern Soldaten spielen, Psychopathen sind, die sich eine zweite Welt aufbauen, weil sie in ihrer eigenen nicht leben wollen und können.

Hausmaus

Don Descortes

oder: „Das Buch – der natürliche Feind des Rekruten.“

Don Descortes