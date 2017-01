Liebe Leserinnn, Leser und Les@s!

Seit nunmehr 10 Jahren macht und veröffentlicht www.Raketa.at als partizipatives Medium Satire und kritische Kunst. Rund 30.000 verschiedene Menschen konsumieren monatlich dieses Magazin.

Seit ihrem Bestehen muss Raketa ohne öffentliche Zuschüsse bzw. Förderungen das Auslangen finden. Alle MitarbeiterInnen arbeiten unentgeltlich. Unser Ziel ist es, Raketa zu einer professionellen Internet-Plattform für Satire, Literatur, Kunst und Politik zu entwickeln. Der Weg dorthin ist steinig, arbeitsintensiv und kostenpflichtig.

Neues technisches System – Helfer für WordPress gesucht!

Nun muss aber auch die Technik den Erfordernissen der Zeit angepasst werden und so hat das Redaktionskolletiv beschlossen, auf das freie CMS (Redaktionssystem) WordPress umzusteigen.

Dies wird sowohl den Künstlern und Autoren als auch den Lesern einige Vorteile bringen. Unter anderem können Beiträge sofort online gestellt werden, die Autoren können sich untereinander kontaktieren, Raketa kann auch am Handy geschaut und gelesen werden.

Für den Umstieg auf WordPress suchen wir dringend Helfer, die sich mit Knowhow und Ideen einbringen möchten. Egal ob Internet-Bastler, Programmierer, WordPress-Anwender, Grafiker ….

maildet Euch bitte unter redaktion[at]raketa.at

Liebe Grüße,

das Raketa-Team

ps – Wir laden an dieser Stelle unsere Les@s ein, Vorschläge, Kritik und Ideen einzubringen – per Mail oder Posting