Was neben “Du schwarzer Afghane” auch nicht mehr gehört werden darf …



Böses Pfuigack-Kraut

Helfen Sie uns und sich selbst! Laut dem neuen Suchtmittelgesetz drohen strafrechtliche Konsequenzen für die “Gutheißung von illegalen Suchtmitteln”. Konsequenterweise schließt die neue Gesetzgebung auch Liedtexte mit ein. Ob “fremd”sprachliche Songs ebenfalls davon betroffen sind, ist noch ungewiss. Es ist zu hoffen, dass dies von den durchschnittlichen Sprachenkenntnissen der Regierungsmitglieder abhängig gemacht wird, womit dank der blauen Minister (das soll aber keine Werbung für übermäßigen Alkoholgenuss sein, Herr Scheynheilig!) schon englische Texte aus dem Schneider wären.

Reißen Sie sich also am Riemen, nennen Sie uns per Posting all die schlimmen Lieder diese Erde und spenden Sie auch eine inkriminierte Textzeile! Selbstredend werden Sie den Tonträger anschließend vernichten und dem Kunststaatsekretär oder sonstwohin schicken. Nur veröffentlichen können wir all die inkriminierten Zitate leider nicht selber. Das hat erstens etwas mit einem leicht mulmigen Gefühl im Magen und zweitens mit der Menge des eingesandten Materials zu tun. Um etwaige Fragen vorwegzunehmen: Nein, bis jetzt hat die Kanzlei Böhmdorfer noch nicht in der Zustands- Redaktion angerufen.

Außerdem sollten wir darüber nachdenken, inwieweit nicht auch textlose Lieder auf übelste Weise Suchtmittel anpreisen oder zumindest verharmlosen können. Nehmen wir das Beispiel

Folgendes Liedgut sollten wir also innerhalb der nächsten zwei Jahre auf keinen Fall mehr hören, abspielen, pfeifen oder auch nur zitieren – ob Singen unter der Dusche strafbar ist, konnte uns unsere Rechtsberaterin leider nicht mitteilen:

“Mothers Little Helper” – The Rolling Stones (“doctor please, some more of these … outside the door she took four more …”)

(“doctor please, some more of these … outside the door she took four more …”) “Du schwarzer Afghane” – Wolfgang Ambros (“Du grosgrünes Graserl mit dein g’sundn Duft, geh kitzl ma’s Naserl und hau mi in d’ Luft”)

(“Du grosgrünes Graserl mit dein g’sundn Duft, geh kitzl ma’s Naserl und hau mi in d’ Luft”) “Das Mädchen Marihuana” – Wolfgang Ambros (“…und es kann noch so schädlich sein und es kann noch so lügen, mit ihm genießt sein leben man in tiefen vollen zügen.”)

(“…und es kann noch so schädlich sein und es kann noch so lügen, mit ihm genießt sein leben man in tiefen vollen zügen.”) “Suizid” – Franz Morak (“Heut´ rauch ich meinen letzten Joint, ich gab mir den letzten Schuß, ich trinke noch den Rest vom Sekt, und mach dann einfach Schluß.”)

(“Heut´ rauch ich meinen letzten Joint, ich gab mir den letzten Schuß, ich trinke noch den Rest vom Sekt, und mach dann einfach Schluß.”) White Rabbit – Jefferson Airplane Der gefährlicheste Text schlechthin! (“One pill makes you larger And one pill makes you small, …”)

Der gefährlicheste Text schlechthin! (“One pill makes you larger And one pill makes you small, …”) “The Pusher” – Steppenwolf (“You know I smoked al lot of grass. Oh lord I pumped a lot of pills …”)

(“You know I smoked al lot of grass. Oh lord I pumped a lot of pills …”) “Rainy Day Women #12 & 35” – Bob Dylan (“Tell ya what, I would not feel so all alone, Everybody must get stoned.”)

(“Tell ya what, I would not feel so all alone, Everybody must get stoned.”) “Heit rauch I mi ei” – Reinhard Fendrich (“Heit sauf I mi an und heit rauch I mi ein. Lassts mi in Ruah, I find nix dabei.”)

(“Heit sauf I mi an und heit rauch I mi ein. Lassts mi in Ruah, I find nix dabei.”) “Harbe Weaner Bana” – Hojsa-Emersberger (“Mir san harbe Weaner Baana, mir rauchen Sieveringer Mariuhana! Mir ham an eisernen Hamour, san in da Frua scho so zua…”)

Auf eine weitere Auflistung wird verzichtet, wir haben wohl die Anzahl der jugendgefährdeten Titel maßlos unterschätzt. Außerdem ist die Copy-Paste-Wirkung von Drogen verherrlchenden Titeln noch ungenügend erforscht.

Leser R. Nimmerrichter Original, Ostküstenspezialist schreibt uns: