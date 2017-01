Störung

Was ist weiß und stört beim Mittagessen?

– Eine Lawine!!

Eingesandt von Detlev

Idealtypischer Furz

Eine ältere Dame kommt zum Arzt und sagt: Doktor, ich habe diese Blähungen,

obwohl sie mich nicht so sehr stören. Sie stinken nie, und sie gehen immer

leise ab. Wirklich, ich hatte bestimmt schon zwanzig Blähungen, seit ich

hier im Raum bin, obwohl sie das nicht bemerken konnten, weil das ohne

Geruch oder Geräusch passiert.”

Der Doktor:”Nehmen Sie diese Tabletten und kommen Sie in einer Woche wieder.”

Nach einer Woche erscheint sie erneut und sagt: “Doktor, was zum Teufel

haben Sie mir da gegeben? Meine Blähungen – obwohl sie immer noch leise sind,

sie stinken fürchterlich!” “Sehr gut. Jetzt, wo Ihre Nase wieder funktioniert,

wollen wir uns um Ihr Gehör kümmern…”

Eingesandt von Dr. Ottl

Genervter Arzt vs. hirnloser Anwalt

Der Richter zum angeklagten Arzt:”Haben sie vor der Autopsie den Puls

uberpfuft ?”.

Darauf der Arzt:”Nein !”.

“Haben sie den Blutdruck gemessen ?”, “Nein !”.

“Die Atmung haben Sie auch nicht gepruft ?”, “Nein !”, “Ist es

also moglich, dass der Patient zu diesem Zeitpunkt noch am Leben war ?”,

“Nein !”, “Wie konnen sie sich dessen so sicher sein, Doktor ?”, “Weil sein

Gehirn in einem Glas auf meinem Tisch stand !”, “Hatte der Patient trotzdem

noch am Leben sein konnen ?”, “Ja, es ist moglich, dass er noch am Leben

war und irgendwo als Anwalt praktizierte !”

PS: Dieser Dialog vor Gericht

beruht auf einer wahren Begebenheit ! Diese Antwort hat dem Arzt 3`000

Dollar Strafe wegen Ehrenbeleidigung eingebracht. Er hat sie wortlos, aber

mit Genugtuung bezahlt.

Eingesandt von Harald Krause

Am Christkindlmarkt

Die Hektik sich im Sand verläuft,

wenn Punsch das ganze Land versäuft!

Eingesandt von wunderkind

Sprachlosigkeit und Vaseline

Ein junger Mann träumt von einer gut erhaltenen Harley Davidson. Lange sucht er, bis er endlich sein Traumstück findet. Glänzend und funkelnd steht die Maschine da, der Preis ist bereits verhandelt, da fragt er den Verkäufer, wie er die Maschine all die Zeit in derart gutem Zustand halten konnte. ” Das ist ganz leicht”, sagte dieser. “Immer, wenn es draussen zu regnen beginnt, musst Du raus und die Crome-Teile mit Vaseline einschmieren. Dann glänzt sie so, wie sie jetzt dasteht!”

Der june Mann bedankt sich überglücklich, und weil er sie sowieso nicht mehr braucht, schenkt der Verkäufer ihm seine angefangene Tube Vaseline gleich dazu.

Stolz fährt er mit der Harley zu seiner Freundin, die ebenfalls total begeistert von der Maschine ist. Sie hat eine gute Idee: “Weisst Du was ? Du kennst eh noch nicht meine Eltern, das wäre doch DIE Gelegenheit, wenn wir mit der Harley bei Ihnen vorfahren würden!”

Gesagt, getan. Während sie noch vor dem Haus ihrer Eltern absteigen, klärt ihn seine Freundin auf.” Du, ich muss Dir was bezüglich meiner Familie sagen! Bei uns ist es so, dass während des Essens KEINER ein Wort spricht, sonst muss Derjenige den kompletten Abwasch machen!” Der Junge erklärt, dass er damit kein Problem hätte und sich daran halten würde.

Schon beim Eingang bemerkt er, wie wichtig diese Warnung war: Überall türmen sich Berge von schmutzigem geschirr, im Vorraum, im Wohnzimmer, sogar auf den Stiegen. Es kommt zum ersten Gang des Essens, und wie prophezeit, spricht keiner ein einziges Wort. Da denkt sich unser Harley-Käufer, das nun wohl eine gute Gelegenheit wäre, mit seiner Freundin Liebe zu machen. Er vergnügt sich mit ihr auf dem Tisch. Tatsächlich schaut jeder vom Rest der Familie bloß angestrengt in den Teller und sagt kein Wort.

Nach dem zweiten Gang bemerkt er, dass die Mutter seiner Freundin auch noch gut erhalten und recht attraktiv sei.

Mit ihr lässt er seinen Trieben erneut freien Lauf, und der Rest der Familie schweigt wie gewohnt dazu.

Kurz vor der Nachspeise blickt er aus dem Fenster und bemerkt die ersten Regentropfen. Sogleich steht er auf und zieht die Vaselinetube aus der Tasche. Daraufhin springt der Vater seiner Freundin auf und schreit: ” Okay, okay! Es reicht! Ich mache den verdammten Abwasch!”

Eingesandt von Friedrich

Gladiatoren

Kommt eine Frau in den Blumenladen.

“Ich hätt’ gern 10 Gladiatoren!”

“Gladiatoren…? Sie meinen wohl Gladiolen.”

“Ach ja, Gladiatoren sind ja die Heizkörper.”

“Ja, das sind diese Dinger, die auf den Brikettböden stehen!”

Eingesandt von Mike

Gewisse Dienste

Ein Chef wollte eine neue Sekretärin für sein Vorzimmer

einstellen. Er

wandte sich an die Lokalpresse und veröffentlichte folgende

Anzeige:

“Großbusige Sekretärin mit vorteilhaftem Aussehen für mein

Vorzimmer

gesucht. Biete hohen Lohn, Bereitschaft zu gewissen Dienste werden

erwartet”

Er erhielt viele Antworten und führte viele Gespräche mit

großbusigen

Schönheiten. Zum Schluss blieb er an einer ganz süßen hängen,

die wie eine

Puppe war. Als das Gehalt und andere Punkte verhandelt wurden, wurde

es

dem

Chef ein bisschen peinlich, das er solche Forderungen, wie er es

tat,

stellte.

Er fragte daher:” Das mit den gewissen Diensten, ist das in Ordnung?”

“Kein Problem, ich habe keinen Freund und Sie sehen gut aus”

antwortete

sie.

Der Chef wurde Feuer und Flamme und erklärte weiter: ” Wie gut!

Also, wenn

ich es etwas gemütlich haben möchte und niemand mitbekommen soll,

worüber

wir sprechen, dann sage ich, dass ich ein Brief nach Kambodscha

schreiben

lassen möchte”.

“Ein Brief nach Kambodscha schreiben, o. K.” antwortete die Frau.

Es vergingen ein paar Tage und der Chef merkte, dass das Begehren

sich

meldete. Er drückte den Knopf der Gegensprechanlage und sagte: ”

Ich

möchte

einen Brief nach Kambodscha schreiben lassen”.

Die Antwort ließ etwas auf sich warten, kam dann aber doch : ”

Gerne, aber

nun ist es so, dass ich heute das rote Farbband in der

Schreibmaschine

habe…”

“Ach so” antwortete der Chef, “dann erledigen wir es ein anderes

mal”.

Es dauerte eine Weile und die Sekretärin merkte, dass sie den Chef

wohl

etwas enttäuscht hatte und drückte den Knopf auf der

Gegensprechanlage :

“Betreffend dieses Briefes, können wir das nicht mündlich

erledigen?”

“Dafür ist es zu spät” antwortete der Chef, ” ich habe es bereits

mit der

Hand geschrieben”

Eingesandt von wunderkind

Hygienische Unterhose

Ein tiroler Bergbäuerlein ist auf seiner jährlichen Einkaufstour in der Bezirksstadt. Im letzten Geschäft sieht er eine Hose hängen, die ihm gefällt.

“Moansch paßt ma dö ?”, fragt er die Verkäuferin. “Sie können sie gerne probieren”, antwortet diese. Hocherfreut schnappt sich der Bauer die Hose und geht in die Umkleidekabine. Weil er ‘s ja nicht so genau weis, läßt er den Vorhang offen. So sieht die Verkäuferin, daß er keine Unterhose trägt. “Halt, halt, so geht das nicht, so können Sie die Hose nicht probieren, sie haben ja nicht einmal eine Unterhose an !”

“An Unterhos ? Was war denn eppa dös ?”, staunt der Bauer.

“Eine Unterhose, die trägt man unter der Hose, das ist hygienisch und hält warm.”

“Sell woll, nachant bringsch ma halt so an Unterhos”, meint er.

Die Verkäuferin bringt ihm die Unterhose, er zieht sie an, paßt, die neue Hose drüber, paßt perfekt, er zahlt und macht sich auf den Weg zu seinem Hof. Unterwegs überkommt ihn ein Drang, und wie gewohnt huscht er hinter den nächsten Baum, zieht die Hose herunter und drückt. Nach vollbrachtem Werk schaut er hinter sich auf den Boden:”Hygienisch”, nickt er zufrieden. Und nach ein paar Schritten: “Und warm.”

Schüssel, Putin,Bush und der liebe Gott



Der liebe Gott ruft Bush, Putin und Schüssel zu sich: “Meine Herren, das Experiment Menschheit ist leider mißglückt, ich schau mir das nicht länger an, in drei Tagen mach ich Schluß mit der Welt. Geht’s nach Hause und bringt’s es euren Leuten schonend bei !”

Zu Hause hält Bush eine Rede an die Nation: “Amerikaner, ich habe eine gute und eine schlechte Nachricht für euch.

Die gute: Es gibt einen Gott.

Die schlechte: In drei Tagen macht er Schluß mit der Welt.”

Putin läßt sich auf sämtliche russischen Fernsehkanäle durchschalten: “Volk von Rußland, es gibt eine gute und eine schlechte Nachricht.

Die gute: Es gibt einen Gott.

Die schlechte: In drei Tagen macht er Schluß mit der Welt.”

Schüssel kommt nach Hause und läßt sich einen Termin in der ZiB 2 geben: “Liebe Österreicherinnen und Österreicher, es gibt zwei wunderbare Nachrichten.

Erstens: Ich gehör’ zu den drei wichtigsten Männern der Welt.

Zweitens: Ich bleib’ bis zum Weltuntergang Bundeskanzler.”

Gruß und Kuß Dadi

Weihnachtsgedicht

Der Gabentisch war öd und leer,

die Kinder standen blöd umher;

da ließ der Vater einen krachen,

die Kinder mussten alle lachen.

So…kann man auch mit kleinen Dingen,

den Kindern große Freude bringen.

Eingesandt von wunderkind

Gefahr eines Anschisses

Tim ist zum ersten Mal bei den Eltern seiner Freundin zum Essen

eingeladen und will einen guten Eindruck machen. Nach dem

Essen gehen

seine

Freundin und ihre Mutter Geschirr spülen. Tim ist allein

mit dem Vater

und

Hund

Hasso, der unter seinem Stuhl liegt. Weil das Essen üppig

war, kann er

sich nicht beherrschen. Vorsichtig läßt er einen fahren –

leise, aber

hörbar.

“Hasso!” ruft der Vater.

“Super, denkt sich Tim. “Er glaubt, daß der Hund furzt.”

Also läßt er

noch einen ziehen.

“Hasso!” schreit der Vater noch lauter. Tim fühlt sich jetzt ganz

sicher

und befreit sich mit einem langen, lauten und stinkenden Furz.

“Hasso! Geh weg da, bevor dir der Junge auf den Kopf scheißt!”

Lesbischwule Erkenntnis

Ein Mann kommt in die Bar und bestellt sechs doppelte Wodka.

“Sie müssen aber einen beschissenen Tag hinter sich

haben”, meint der

Barkeeper.

“Ja, ich habe gerade erfahren, daß mein großer Bruder schwul ist.”

Am nächsten Tag kommt der Typ wieder in die Bar und

bestellt dasselbe.

Als

der Barkeeper fragt, was heute das Problem ist, antwortet

er: “Ich hab

gerade erfahren, daß mein kleiner Bruder auch schwul ist.”

Am dritten Tag bestellt er wieder sechs doppelte.

“Scheiße, Mann”, sagt der Keeper, “steht in Ihrer Familie denn gar

niemand auf Frauen?”

Meint der Typ: “Doch, meine Frau”.

Sozialpädagogen-Witz

Kommen zwei Sozialpädagogen nachts aus einem Beisl. Auf

dem Gehsteig

liegt

ein Mann blutüberströmt und krümmt sich vor Schmerzen.

Sagt der eine

Sozialpädagoge zum anderen: “Du, dem, der das gemacht

hat, dem müssen

wir unbedingt helfen!”

Eingesandt von Celestine Dupont

Wertvolle Affen

Ein Tourist ging in eine Zoohandlung und schaute sich ein wenig dort um.

Während er sich so umschaute, kam ein Kunde in den Laden und sagte zu

dem Verkäufer, “Ich hätte gerne einen C-Affen”. Der Verkäufer nickte,

ging hinüber zu einem Käfig und holte einen Affen heraus. Er

befestigte eine Leine an dem Affen, übergab ihn dem Kunden und sagte:

“Das macht DM 5000,–.”

Der Kunde zahlte und verliess das Geschäft mit dem Affen. Erstaunt ging

der Tourist zu dem Verkäufer und sagte, “Das war aber ein sehr teurer

Affe. Warum kostet er denn so viel?” Der Verkäufer antwortete, “Der

Affe kann C programmieren – sehr schnell, wenig Code, keine Fehler und

eben sehr günstig.” Der Tourist schaute zu einem anderen Affen im

Käfig. “Dieser ist ja noch teurer, er kostet sogar DM 10000,–. Was kann

dieser denn?” “Oh, dies ist ein C++ Affe; er beherrscht

objekt-orientierte Programmierung, Visual C++, und etwas Java. All

dies nützliche Zeugs,” sagte der Verkäufer.

Der Tourist schaute sich noch eine Weile um und sah einen dritten Affen

in einem Käfig. Der Preis hing an seinem Hals und lautete DM 50000,–.

Er lief erstaunt zu dem Verkäufer und sagte “Dieser kostet ja mehr als

alle anderen zusammen! Was zum Himmel kann der denn?” Der Verkäufer

antwortete, “Tja, ich habe ihn noch nie etwas Nützliches tun sehen, aber

die anderen Affen nennen ihn Projekt-Manager.”

Eingesandt von reini

Kommunikation zwischen Männer und Frauen

Mit einem Mann kann man nicht reden? Vielleicht liegt es daran, dass Frau

sich nicht klar genug ausdrückt, zum Beispiel:

Wenn eine Frau sagt:

“Hör mal zu! Das hier ist ein einziges Durcheinander! Du und ich, wir machen

jetzt sauber. Dein ganzes Zeug liegt auf dem Fussboden wenn wir nicht bald

waschen, läufst du ohne Klamotten herum. Du hilfst mir jetzt, und zwar

sofort!”

Dann versteht ihr Mann:

blablablablabla Hör mal zu

blablablablabla du und ich

blablablablabla auf dem Fussboden

blablablablabla ohne Klamotten

blablablablabla und zwar sofort.

Eingesandt von wunderkind

Bicycle repairmen in deep shit

Keep your bicycle in good shape

Bush and Powell are sitting in a bar. A guy walks in and asks the barman, “Isn’t that Bush and Powell?” The barman replies, “Yep, that’s them.”

So the guy walks over and says, “Hello, what are you guys doing?”

And Bush says, “We are planning World War III.” And the guy says, “Really, what’s going to happen?” And Bush says, “Well, we are going to kill 140 million Afghans this time and one bicycle repairman!”

And the guy exclaimed, “A bicycle repairman!?!

So Bush turns to Powell and says, “See, I told you, no-one would worry about the 140 million Afghans.

You Finnish?

A virile, young Italian soldier was relaxing at his favourite bar in Rome, when he managed to attract a spectactular young blonde. Things progressed to the point where he invited her back to his appartment; and after some small talk, they made love. After a pleasant interlude, he asked with a smile, “So … you finish?”

She paused for a second, frowned, and replied, “No.”

Surprised, the young man reached for her; and the love making resumed. This time she thrashes about widely, and there are screams of passion. The love making ends, and again, the young man smiles and asks, “You finish?”

And again, after a short pause, she returns his smile, cuddles closer to him, and softly says, “No.”

Stunned, but damned of this blonde woman is going to outlast him, the young man reaches for the woman again. Using the last of his strenght, he barely manages it; but they climax simultaneously, screaming, bucking, clawing and ripping bed sheets.

The exhausted man falls onto his back, gasping. Barely able to turn his head, he looks into her eyes, smiles proudly, and asks, “You finish?”

“No!!!” she shouts back, “I Swedish!”

Corporate Lesson

A little bird was flying south for the winter. It was cold and the bird froze and fell to the ground in a large field. While it was lying there, a cow came by and dropped some dung on it. As the frozen bird lay there in the pile of cow dung, it came to realize how warm it was.

The dung was actually thawing him out! He lay there warm and happy and soon began to sing for joy. A passing cat heard the bird singing and came to investigate. Following the sound, the cat discovered the bird under the pile of dung and promptly ate him!

Morals?

1. Not everyone who drops shit on you is your enemy.

2. Not everyone who gets you out of shit is your friend.

3. And when you are in deep shit, keep your mouth shut!

Eingesandt von Mauseh

Taxifahrt

ein junges pärchen steigt in ein taxi.

sagt der mann zum taxler :”breitenfurterstrasse 1276″.

der taxifahrer gibt gas, fährt bis zur breitenfurterstrasse, schaut, fährt weiter bis ans ende, schaut, fährt wieder retour.. da dreht er sich nach dem fahrgast um und fragt; “sang´s, wie war die nummer?” darauf der fahrgast;”..einmalig!!!!!!”

Eingesandt von sonja

FÜR MEINE LIEBE FREUNDIN

Im letzten Jahr habe ich versucht

365 Mal mit dir zu schlafen.

Ich habs 36 mal geschafft, das ist ein Durchschnitt von einmal in

zehn Tagen.

Das folgende ist eine Liste warum ich nicht öfter Erfolg hatte:

54 Mal waren die Laken sauber

17 Mal war es zu spat

49 Mal warst du zu müde

20 Mal war es zu heiß

15 Mal hast du vorgespielt zu schlafen

22 Mal hattest du Kopfschmerzen

17 Mal hattest du Angst das Baby zu wecken

16 Mal hattest du Muskelkarter

12 Mal war es nicht die richtige Zeit im Monat

19 Mal mußtest du fruh aufstehen

9 Mal hast du gesagt du hattest keine Lust

7 Mal hattest du Sonnenbrand

6 Mal hast du die Spatshows gesehen

5 Mal wolltest du nicht deine neue Frisur zerstören

3 Mal hast du gesagt, die Nachbarn würden uns hören

9 Mal hast du gesagt, deine Mutter wurde uns hören

Von den 36 Malen, wo wir es getan haben, hat sich die Anstrengung nicht

gelohnt, weil:

6 Mal hast du nur da gelegen

8 Mal hast du mich erinnert, das ein Riß in der Decke ist

4 Mal hast du gesagt, ich soll mich beeilen und fertig werden

7 Mal mußte ich dich wecken und sagen, dass ich fertig war

1 Mal hatte ich Angst, dass ich dich verletzt hatte, weil du dich

bewegtest

FÜR MEINEN LIEBEN FREUND

Ich denke ein paar Sachen hast du verdreht.

Hier sind Grunde, warum du nicht mehr bekommen hast als du bekamst:

5 Mal bist du betrunken nach Hause gekommen und hast versucht die Katze

zu

…

36 Mal bist du gar nicht nach Hause gekommen

21 Mal bist du nicht ‘gekommen’

33 Mal bist du zu fruh ‘gekommen’

19 Mal bist du ausgelaufen, bevor du reinkamst

38 Mal mußtest du spät arbeiten

10 Mal hast du Krampfe in deinen Zehen bekommen

29 Mal mußtest du früh aufstehen, weil du Football gucken wolltest

2 Mal hattest du dich geschlagen und dir hatte jemand in die Eier

getreten

4 Mal hast du ‘ihn’ im Reißverschluß eingeklemmt

3 Mal hattest du eine Erkältung und deine Nase lief

2 Mal hattest du einen Splitter im Finger

20 Mal hast du die Lust verloren, nachdem du den ganzen Tag drüber

nachgedacht hast

6 Mal bist du in deinem Pyjama ‘gekommen’, weil du schmutzige Heftchen

gelesen hast

98 Mal warst du zu beschaftigt Football, Baseball, etc. im Fernsehn zu

gucken

Die Male, wo wir es nicht geschafft haben, weil ich still lag war, weil

du

nicht getroffen hattest und das Laken gebumst hast.

Ich hab auch nicht über den Spalt in der Decke (crack in the ceiling)

geredet, sondern hab dich gefragt, ob du mich lieber von vorn oder hinten

(on my back or kneeling) willst.

Die Male, wo ich mich bewegt habe war weil du gepfurzt hast (einen fahren

gelassen hast) ‘farted’…und ich versucht habe zu atmen.

Eingesandt von wunderkind

Die Tierische (Entziehungskur)

Die Tiere im Wald betrinken sich jeden abend völlig sinnlos. Jeden Abend steigt eine tolle Party, am nächsten Tag geht es immer allen

total schlecht.

Eines Abends sagt der Fuchs: Tiere im Wald, so geht es ncht mehr weiter.Wir Tiere des Waldes sind ein Vorbild und das geht nicht,

dass wir immer total betrunken sind!

Also beschließen sie, ab heute nichts mehr zu trinken.

Am nächsten Tag geht der Fuchs eine Kontrollrunde machen. Der Bär ist zwar etwas schlapp, das Eichhörnchen hüpft schon etwas

herum, aber es geht allen besser.

Kommt er zum Hasen. Der hängt hinter dem Baum und kotzt sich die Seele aus dem Leib, ist total blau und völlig benommen. Sagt

der Fuchs: Hase! Wir Tiere des Waldes haben gesagt, wir trinken nichts mehr! Darauf der Hase: Ja, es tut mir, ja so leid, ich konnte

nicht anders, da waren noch ein paar Reste da, die musste ich einfach trinken… Fuchs: Na gut, heute lass ich dir das noch mal

durchgehen. Aber morgen fress ich dich, wenn das nochmal so geht!

Am nächsten Tag geht der Fuchs wieder seine Runde. Der Bär kommt ihm schon fröhlich singend entgegen. Das Eichhörnchen ist

schon fleißig beim Nüsse sammeln.

Kommt er zum Hasen. Der hängt unter dem Baum. Die Löffel hängen herunter, die Augen blau umrandet, völlig fertig. Voll besoffen.

Sagt der Fuchs: Verdammt Hase!!! Wir Tiere vom Wald, wir wollten doch nichts mehr trinken! Der Hase entschuldigt sich wieder

tausendfach und der Fuchs sagt: Na gut, eine allerletzte Chance bekommst du noch. Aber – Morgen fress ich dich wirklich auf,

wenn du wieder besoffen bist!

Am nächsten Morgen geht der Fuchs wieder seine Runde. Bär und Eichhörnchen geht es sehr gut. Kommt er zu dem Baum, wo der

Hase normalerweise immer sitzt. Der Hase ist nicht da. Er schaut sich um, sieht nix. Geht weiter. Da kommt er zu einem Teich. Da

sieht er ein kleines Stöckchen von einem Strohhalm herausstehen und immer im Kreis herumschwimmen. Er denkt sich: Da kann aber was nicht stimmen und zieht den

Strohhalm heraus.

Da hängt doch glatt der Hase dran, schon wieder total voll, schon fast bewusstlos. Sagt der Fuchs: Oh verdammt Hase!!!!!!

Wir Tiere vom Wald, wir haben doch gesagt, wir trinken nichts mehr!!!

Lallt der Hase: Wass IHR Tiere vomm Wald macht, ist UNS Fischen so was von scheißegal….

Eingesandt von smoky

Etwas Dreckiges

Die Frau sagt zu ihrem Mann:

“Flüstere mir wieder einmal etwas “Dreckiges” ins Ohr…..”

Er: “Küche.”

Eingesandt von Maximilian

Scheintote Rivalin

zwei ältere damen steigen nach dem friedhofsbesuch in die strassenbahn und setzen sich nieder.

da nimmt die eine dame einen kleinen spiegel aus der handtasche und beginnt sich mit einem lippenstift die lippen zu bemalen.

“wie alt san sie denn?” fragt sie die andere dame.

“67” antwortet diese. darauf sagt die andere süffisant : “und da schminkens ihnen noch?”

darauf die andere :” und , wie alt san sie?”

“75” lautete die antwort . darauf sagt die andere :” da fahrens noch nach haus ?”

Eingesandt von sonja

Der Tierische

Die Katze eines Architekten, die eines Chemikers und die eines Filmregisseurs sitzen vor ihren Brekkies.

Die Architektenkatze baut daraus ein Gebäude mit Haupthaus, Seitenflügel und Garage. Dann frißt sie alles auf.

Die Chemikerkatze zerstößt die Brekkies mit einem Mörser, vermischt sie miteinander, gibt sie in diverse Flüssigkeiten,

erhitzt, filtriert und destilliert sie und frißt sie dann auf.

Die Filmregisseurskatze pulverisiert die Brekkies mit einer Rasierklinge, zieht sie sich durch einen zusammengerollten

Hunderter in die Nase, vergewaltigt die beiden anderen Katzen und brüllt genervt:

“ICH KANN SO NICHT ARBEITEN!”

Eingesandt von lisa&wunderkind

Gutes Benehmen ……..

Peter und Fritz besuchen einen noblen Ball. Nach kurzer Zeit fordert Peter eine Dame zum Tanz auf.

Nach den ersten Schwüngen bemerkt er, daß die Lady übel aus dem Mund riecht und während den Takten meint er:

“Sie haben aber ganz schönen Mundgeruch !”

Empört gibt ihm die Dame eine Ohrfeige und geht entrüstet davon.

Kurz darauf trifft Peter wieder auf Fritz und erzählt ihm die Story.

Fritz meint: “So etwas kannst Du doch zu einer noblen Dame nicht sagen !”

Darauf Peter: “Achso ? Und was sollte ich Deiner Meinung nach sagen?”

Fritz: “In so einem Fall fragt ein Gentleman: Gnädige Frau, haben Sie eine Brücke ?”

Peter bedankt sich für den Hinweis und ist wieder auf der Suche nach einer Tanzpartnerin. Es dauert nicht lange und er hat eine gefunden.

Wieder bemerkt er eine üble Fahne aus dem Mund der Dame, während sie über das Parkett schweben.

Er erinnert sich an den Ratschlag von Fritz und fragt die Lady:

“Gnädige Frau, haben Sie eine Brücke ?”

Darauf die Dame: “Ja, mein Herr”

Darauf Peter: “Ihnen hat sicher jemand hinter den Pfeiler geschissen …….”

Das Beste auf dieser Welt …….

Ein Amerikaner, ein Russe und ein Österreicher führen ein Gespräch bei einem internationalen Industriemeeting und prahlen, wer das Beste auf dieser Welt hat:

Der Amerikaner: “Wir haben einen Wolkenkratzer – der hat so viele Stockwerke, daß wir nur mehr 50 km vom Mond entfernt sind”

Der Russe: “Und wir haben einen Öltanker – der kann nicht mal in der Nordsee umdrehen”

Der Österreicher: “Ich habe einen Freund – der hat einen Penis – da können 7 Krähen drauf sitzen”

Die Runde löst sich auf und nach einiger Zeit treffen die drei wieder aufeinander:

Der Amerikaner meint:

“Wenn ich ehrlich bin – ich habe etwas übertrieben. Unser Wolkenkratzer ist hoch, aber er hat nur 500 Stockwerke und zum Mond ist es noch sehr weit ”

Der Russe meint:

“Also, auch ich muß gestehen – Unser Öltanker ist schon riesig, aber er kann schon ohne Probleme in der Nordsee umdrehen”

Beide drehen sich zum Österreicher und meinen: “Und Sie ? Geben Sie doch auch etwas nach …..”

Darauf der Österreicher: “Na, ja – komfortabel sitzen können sie nicht”

Eingesandt von dh

Süß-Rezeptoren

Die folgende Geschichte ist wahr und passierte an der Uni Wien

in einer Biologievorlesung schon im vorigen Jahr:

In einer Biologievorlesung erzählte der Professor den

Studierenden, daß das menschliche Sperma Glucose enthält.

Eine junge Studentin zeigte auf und fragte: “Wenn ich das

richtig sehe, ist ungefähr genausoviel Glucose im Sperma, wie im

Haushaltszucker ?”

“Vollkommen richtig”,sagte der Professor.

“Warum schmeckt es dann aber nicht so süß?”,fragte die

Studentin.

Nach einem kurzen Augenblick der Stille begann der ganze

Vorlesungssaal laut zu lachen. Als die Studentin das mitbekam, packte sie ihre

Bücher und ging weg.

Aber noch bevor sie den Ausgang erreichte, erhielt sie vom

Professor eine treffende Antwort:

“Es schmeckt nicht so süß wie Haushaltszucker, weil die

Süß-Rezeptoren an der Spitze der Zunge sitzen und nicht am Gaumen…”.

Eingesandt von wunderkind

Das höchste Gebäude ………

Der Sohn von Osama bin Laden kommt am 10.09.01 weinend von der Schule nach Hause.

Osama fragt: “Was ist los, mein Sohn”

Dieser antwortet: “Ich hab heute einen Fünfer in Geographie bekommen”

Osama entsetzt: “Bei Allah, warum denn das ?”

Der Sohn: “Der Lehrer hat mich gefragt, welches das höchste Gebäude in New York ist und ich hab Empire State Building gesagt”

Darauf Osama: “Mach Dir keine Sorgen, mein Sohn – das regle ich schon ……..”

Eingesandt von dh

Die Wunderkuh vom Neusiedlersee

Zwei Burgenländer kommen nach Tirol und sehen im Zillertal einen Bauern, der

seine Kuh melkt, welche gerade Wasser trinkt. Fritz und Franz sind

begeistert: eine echte Wunderkuh, die sauft Wasser und gibt sofort Milch.

Sie fragen den Zillertaler, ob die Wunderkuh verkäuflich wäre. “Na sicher,

um 1 Million könnt Ihr sie gleich mitnehmen.” Zwar viel Geld, aber die

Burgenländer willigen ein.

Wieder zurück am Neusiedlersee, stellen sie die Kuh zum See, Fritz beginnt

zu melken und Franz zu filmen. Die Kuh trinkt aus dem See und scheisst dann

Franz volles Programm auf die Kamera. Schreit dieser: “Fritz, schieb die Kuh

weiter in den See, sie saugt schon Schlamm an!”

Die Zirkuskapelle sucht einen Saxophonspieler

Die Zirkuskapelle sucht einen neuen Saxophonspieler. Der erste Bewerber ist

durchschnittlich angezogen, hat ein durchschnittliches Sax und spielt auch

durchschnittlich. Sagt der Zirkusdirektor: “Sie hören nächste Woche von mir,

es gibt noch mehrere Kandidaten.”

Der zweite Bewerber ist besser angezogen, hat ein besseres Sax und spielt

auch besser. Sagt der Zirkusdirektor: “Sie hören nächste Woche von mir, es

gibt noch mehrere Kandidaten.”

Der dritte Bewerber ist toll angezogen, hat ein tolles Sax und spielt auch

toll. Sagt der Zirkusdirektor: “Sie hören nächste Woche von mir, es gibt

noch mehrere Kandidaten.”

Der vierte Bewerber ist superb angezogen, hat ein vergoldetes Sax und spielt

wie ein Weltmeister. Sagt der Zirkusdirektor: “Sie hören nächste Woche von

mir, es gibt noch mehrere Kandidaten.”

Der fünfte Bewerber ist genial angezogen, hat ein goldenes Sax und spielt

wie ein Gott. Sagt der Zirkusdirektor: “Sie hören nächste Woche von mir, es

gibt noch mehrere Kandidaten.”

Der sechste Bewerber ist wahnsinn irre super angezogen, hat ein platinernes

Sax mit diamantenen Knöpfen in einem Etui aus echtem Dackelsackleder, und

spielt am allererstklassigsten. Sagt der Zirkusdirektor: “Sie hören nächste

Woche von mir, es gibt noch mehrere Kandidaten.”

Der letzte Bewerber ist miserabel angezogen, hat ein verbeuteltes Sax,

welches er in einem Billa-Sackerl trägt und spielt erbärmlich schlecht und

falsch.

Der hat dann den Job nicht bekommen.

Eingesandt vom bösen Krokodil

Der Angstgegner

Wer ist der Angstgegner der österreichischen

Fussball-Nationalmannschaft? – Der Ball.

Eingesandt von Gerhard

Warum es toll ist, ein Mann zu sein…..

1. Telefongespräche sind innerhalb von 30 Sekunden beendet.

2. Gleiche Arbeit – besseres Gehalt.

3. Du weißt etwas über das österreichische Sturmgewehr.

4. Für einen 5 Tage-Urlaub reicht ein Koffer.

5. Du musst nicht das Sexleben deiner Freunde überwachen.

6. Du kannst alle Marmeladengläser selbst öffnen.

7. Alte Freunde bemitleiden dich nicht, wenn du zunimmst.

8. Beim Zappen bleibst du nicht hängen, wenn jemand weint

9. Dein Arsch spielt niemals eine Rolle in Vorstellungsgesprächen.

10. Alle deine Orgasmen sind echt.

11. Ein Bierbauch macht dich nicht unansehnlich für das andere

Geschlecht.

12. Du schleppst keine Taschen mit unnötigen Dingen mit dir herum.

13. Du kannst deine Nahrung selbst erlegen.

14. In der Werkstatt gehört alles dir.

15. Du brauchst niemals die Toilette reinigen. (Du ausgenommen…

*fg*)

16. Du kannst dich duschen und anziehen in 10 Minuten.

17. Sex kann dir nicht deinen Ruf vermiesen.

18. Wenn jemand vergisst dich einzuladen, ist er nach wie vor dein

Freund.

19. Deine Unterwäsche im 3er Pack kostet 120 ÖS.

20. Kein Mitarbeiter kann dich zum Heulen bringen.

21. Du brauchst dich unterhalb des Kopfes nicht rasieren.

22. Du musst nicht jede Nacht neben einem haarigen Arsch schlafen.

23. Niemand interessiert es, wenn du mit 34 noch Single bist.

24. Du kannst deinen Namen in den Schnee pinkeln.

25. Alles in deinem Gesicht behält seine Originalfarbe.

26. Du denkst 90% der Zeit, die du wach bist, an Sex.

27. Drei Paar Schuhe sind mehr als genug.

28. Du kannst eine Banane in der Öffentlichkeit essen.

29. Du kannst sagen was du willst, weil dir egal ist, was andere

Leute

über dich denken.

30. Das Vorspiel ist freiwillig.

31. Keiner unterbricht seinen guten schmutzigen Witz, wenn du den

Raum

betrittst.

32. Die Automechaniker erzählen dir die Wahrheit.

33. Dich interessiert es einen Dreck, ob jemand deine neue Frisur

bemerkt.

34. Du bist immer in der gleichen Stimmung.

35. Du kannst Clint Eastwood bewundern ohne zu hungern, um wie er

auszusehen.

36. Du kennst mindestens 20 Wege, eine Bierflasche zu öffnen.

37. Du kannst breitbeinig sitzen, egal was du trägst.

38. Die Masse der Pornodarsteller sind weiblich.

39. Graues Haar und Falten verstärken deinen Charakter.

40. Es ist dir egal, wenn Leute hinter deinem Rücken über dich

>sprechen.

41. Mit 400 Millionen Spermien pro Schuss könntest du in 5

Versuchen

die

Weltbevölkerung verdoppeln – theoretisch.

42. Die Fernbedienung gehört dir… nur dir.

43. Menschen werfen nie einen Blick auf deine Brust, wenn du dich

mit

ihnen unterhältst.

44. Wenn andere Jungs auf einer Party die gleichen Klamotten

tragen,

kann

es sein, dass du Freunde fürs Leben findest.

45. Prinzessin Dianas Tod war nur eine weitere Todesanzeige.

46. Der gelegentliche gut dosierte Rülpser wird so gut wie

erwartet.

47. Du lässt niemals eine Chance auf Sex sausen, weil du nicht in

der

Stimmung bist.

48. Pornofilme werden nach deinen Vorstellungen gedreht.

49. Eine Person nicht zu mögen schließt nicht aus, großartigen Sex

mit

ihr zu haben.

50. Was zum Teufel ist Zellulitis ?

Eingesandt von wunderkind

Das Autoritätsgefälle – Ein Drama in 18 Witzen

(Titel spendiert von Klara Fallmann)

1. Mündliche Prüfung an der Universität Wien.

Nach der Prüfung erklärt der Professor der sehr gut gebauten Studentin im

außerordentlich

knappen Mini:

“Meine Dame, wir sehen uns in sechs Wochen wieder.

Sie haben mich zwar erregt, aber leider nicht befriedigt ”

(Prof.. Kraus, Medizin-Anatomie, 1983 – war selber dabei).

2. Professor zur Hochschwangeren während des mündlichen Examens:

“Jetzt sind sie schon zu zweit hier und haben dennoch keine Ahnung…”

(Rechtswissenschaften, Uni Köln)

3. Der Chemieprofessor doziert vor den Erstsemestern über die Elektronentransfertheorie.

Er schreibt eine Strukturformel an die Tafel und sagt:

“Wie sie sehen, fehlt ein Elektron. Wo ist es?” –

Schweigen ?

“Wo ist das Elektron?”, fragt der Professor wieder.

Da ruft einer der Studenten: “Niemand verlässt diesen Raum!”

4. “Ihre Argumente sind so schwammig wie Ihr Busen.”

(Jura, Prof.. zu einer Studentin, Uni Bochum)

5. Prof.: “Was ist Agio?”

Student: “Weiß ich nicht.”

Prof.: “OK, durchgefallen!”

Student: “Ich habe aber Anspruch auf drei Fragen in der mündlichen Prüfung!”

Prof.: “Klar… Was ist Disagio?”

Student: “…”

Prof.: “…und was ist der Unterschied zwischen Agio und Disagio?”

Student: “…”

Prof.: “…durchgefallen!”

(bei einer mündlichen Nachprüfung in BWL, Uni Hamburg)

6. Der Anatomie Professor will der Studentin helfen:

“Welcher Teil des menschlichen Körpers weitet sich bei

Erregung um das Achtfache?”

Sie wird rot und stottert: “Der…, das…”

“Falsch, die Pupille”, entgegnet der Professor.

“Und Ihnen, gnädiges Fräulein würde ich raten,

mit nicht zu hohen Erwartungen in die Ehe zu gehen…”

(Universität Wien, Prof. Kraus, Medizin-Anatomie)

7. Ein Student telegrafiert nach Hause: “Wo bleibt das Geld?”

Antwort vom Vater: “Hier…”

8. Im Hörsaal sind zwei Garderobenhaken angebracht worden.

Darüber ein Schild: “Nur für Dozenten!”

Am nächsten Tag klebt ein Zettel drunter:

“Aber man kann auch Mäntel daran aufhängen…”

9. In der Germanistikvorlesung fallt das Wort “a priori”.

Der Professor bemerkt in der ersten Sitzreihe eine Studentin,

die an dieser Stelle die Stirn runzelt.

Prof..: “Na, junge Kommilitonin, Sie wissen wohl nicht, was das heißt?”

Studentin: “Nein.”

Prof.: “Das heißt: Von vorn herein.”

Studentin: “Aha, jetzt weiß ich auch, was apropos heißt…”

10. Ein Jura-Student und ein Publizistik-Student treffen sich.

Fragt der Jura-Student: “Du, wie viel Uhr ist es?”

Drauf der Publizistik-Student: “Dezember…”

“Oh, keine Details”

“Wintersemester!”

11. Prof.: “Der Briefträger läuft 12 km/h und der Dackel 16 km/h.

Die Entfernung betragt 50m. Wann überholt der Dackel den Briefträger?

Lösen sie das Problem zeichnerisch.

Student: “Ich kann aber keinen Dackel zeichnen…”

12. Ein Prüfling ist gerade durchgefallen und verlässt das Gebäude,

als von oben sein Prüfer runterruft:

“Sie haben doch bestanden, der hier ist noch viel schlechter…”

(Universität Göttingen)

13. Warum stehen Studenten schon um sechs Uhr auf?

Weil um halb sieben der Supermarkt zu macht.

14. Prof. sagt in der Mündlichen zum Student:

“Sehen Sie den Baum da draußen?”

“Ja, und?”

“Wenn der wieder Blätter trägt, kommen Sie noch mal wieder.”

15. Prof.: “Zeichnen Sie einen waagerechten Strich an die Tafel,

verlängern Sie diesen nun über die Wand bis zur Tür und

schließen Sie diese leise von außen!…”

16. Abschlussprüfung an der Uni.

Thema dieses Semesters: Schall und Licht.

Erster Kandidat betritt den Raum.

Der Prof.: “Was ist schneller, der Schall oder das Licht?”

Der Student: “Das Licht.”

Der Prof.: “So, und wieso?”

Der Student: “Wenn ich das Radio einschalte,

kommt erst das Licht und dann der Ton.”

Der Prof.: “Raus!!!”

Der Zweite Kandidat. Dieselbe Frage.

Antwort: “Der Schall.”

Der Prof.: “Wieso denn das?!? Der Student: “Wenn ich meinen Fernseher einschalte,

kommt erst der Ton und dann das Bild.”

“RAUS!!!” Der Prof. fragt sich, ob die Studenten zu dumm sind oder ob er die Fragen zu kompliziert stellt.

Der dritte Kandidat.

Der Prof.: “Sie stehen auf einem Berg. Ihnen gegenüber steht eine

Kanone, die auf sie abgefeuert wird.

Was nehmen sie zuerst wahr? Das Mündungsfeuer oder den Knall?”

Der Student: “Das Mündungsfeuer.”

Der Prof. frohlockt und fragt: “Können Sie das begründen?”

Der Student druckst und meint dann:

“Na ja, die Augen sind doch weiter vorne als die Ohren…”

17. Professor sitzt in der Mensa und isst.

Ein Student setzt sich ungefragt ihm gegenüber.

Etwas verärgert meint der Professor: “Also,

seit wann essen denn Adler und Schwein an einem Tisch?!!”

Der Student: “OK, dann flieg ich halt weiter…”

18. Ein Professor und ein Student stehen zufällig nebeneinander auf der

Toilette. sagt der Student: “Es ist aber schön,

daß wir hier mal nicht als Professor und Student,

sondern als 2 Männer stehen.”

Antwortet der Professor: “Ja, aber wie ich sehe,

haben sie diesmal wieder den Kürzeren gezogen.”

Eingesandt von wunderkind

“Ding Wa!”

A Austrian businessman is in town to meet with a large

Japanese corporation. The meeting is set for a golf course

the next day, so that night, the Austrian decides to get

some entertainment in the form of a hooker. Considering his

meeting, he selects a Japanese hooker.

While they are having sex, she keeps screaming, “Ding Wa!

Ding Wa!”

Thinking that this must mean “great” or “awesome,” he

prepares to use it to impress his business associates.

So the next day, while golfing, one of the Japanese men tees

it up and gets a hole-in-one! The Austrian looks at him and

says, “Ding Wa!”

The Japanese man looks up curiously and asks, “What do you

mean ‘wrong hole’?”

Eingesandt von Gerhard

Gender is a battlefield

Nach einem Unfall:

Der Verletzte liegt auf dem Rasen, die Polizei wird gerade uber

Handy

angerufen und eine junge Frau beugt sich uber den Verletzten,

um ihm zu helfen.

Kommt ein Mann sicheren und energischen Schrittes von hinten,

tippt der Frau auf die Schulter und sagt: “Lassen Sie mich mal

machen,

ich habe einen Erste-Hilfe-Kurs gemacht.”

ie junge Frau schaut ihm eine Weile zu und sagt dann ganz

ruhig zu ihm:”

Wenn Sie an die Stelle kommen, wo Sie einen Arzt rufen wollen

– ich bin schon da…”

Eingesandt von Celestine Dupont

Der kleine Unterschied:

Frau: cogito ergo sum!

Mann: coitus ergo sum!

Eingesandt von Paula Panther

Balzreport für die Mutter

Eine Mutter hatte drei Töchter und bei ihren Hochzeiten ersuchte sie die

drei, sie nach der Hochzeitsnacht anzurufen und ihr diskret

mitzuteilen, wie sich ihre Männer beim Sex denn anstellen ..

Die erste sagte: Es war wie Maxwell Kaffee. – Die Mutter war etwas verwirrt,

bis sie eine Maxwell-Kaffee-Werbung sah, mit dem Spruch:

Zurfriedenheit bis zum letzten Tropfen … – da war die Mutter zufrieden.

Dann meldete sich die zweite Tochter. Bei ihrem Anruf flüsterte sie nur:

Rothmans. – Also suchte die Mutter nach einer Rothmans Annonce.

Sie fand eine mit dem Werbespruch: King Size – und die Mutter war abermals

zufrieden.

Schlussendlich heiratete auch die dritte Tochter. Nach einer Woche rief sie

bei ihr an und murmelte nur: British Airways.

Die Mutter blätterte alle Illustrierten durch bis sie endlich eine Anzeige

der Fluglinie fand.

Als sie den Spruch las, schrie sie: Oh mein Gott!!! und wurde ohnmächtig.

Auf dem Tisch lag die Zeitung und der spruch von Britisch Airways lautete:

d

VIERMAL TÄGLICH – SIEBEN TAGE DIE WOCHE – BEIDE RICHTUNGEN !!!

Eingesandt von smoky

Bürokratischer Lungenmilzbrand

Wie bekommt man am sichersten Lungenmilzbrand?

Mit einem Anthraxformular.

Eingesandt von Zorbas

Ein besonders geschmackvoller

der kleine hansi kommt völlig aufgelöst von der schule nach hause. der

vater fragt:” aber hansi, was ist denn los?”. hansi schluchzt und

weint:” papa, papa, ich hab einen fünfer im zeugnis bekommen!”. worauf

der vater ihn in den arm nimmt und liebevoll erwidert:” aber das macht

doch nichts hansi, hast ja eh krebs!”.

Eingesandt von anol

Schamhaarphobie in Afghanistan

warum müssen alle afghani-frauen ihre schammhaare rassieren?

weil es heissen soll: “bush muss weg”………

Eingesandt von monpat

Wer hat hier die Hosen an?!

A young couple, just married was in their honeymoon suite on their wedding night. As Emma undressed for bed, the husband tossed his pants to his bride and said, “Here put these on.”

She said “What?”

He said “Put these on.”

She put them on and the waist was twice the size of her body. “I can’t wear your pants”, she said.

“That’s right!” said the husband, “and don’t you ever forget it. I’m the man who wears the pants in the family!”

With that, she flipped him her panties and said, “Try these on.” He tried them on, and found he could only get them on as far as his kneecap. He said “Hell, I can’t get into your panties.”

She said, “That’s right and that’s the way its going to be until your attitude changes!”

Eingesandt von Friedrich K.

HOW TO POOP AT WORK

We’ve all been there but don’t like to admit it. We’ve all kicked back in our cubicles and suddenly felt something brew down below. As much as we try to convince ourselves otherwise, the WORK POOP is inevitable. For those who hate pooping at work, following is the 2001 Survival Guide for taking a dump at work. Memorize these definitions and pooping at work will become a pure pleasure.

ESCAPEE.

Definition: a fart that slips out while taking a leak at the urinal or forcing a poop in a stall. This is usually accompanied by a sudden wave of panic embarrassment. This is similar to the hot flash you receive when passing an unseen police car and speeding. If you release an escapee, do not acknowledge it. Pretend it did not happen. If you are standing next to the farter in the urinal, pretend you did not hear it. No one likes an escapee, it is uncomfortable for all involved. Making a joke or laughing makes both parties feel uneasy.

JAILBREAK (Used in conjunction with ESCAPEE).

Definition: When forcing poop, several farts slip out at a machine gun pace. This is usually a side effect of diarrhea or a hangover. If this should happen, do not panic. Remain in the stall until everyone has left the bathroom so to spare everyone the awkwardness of what just occurred.

COURTESY FLUSH.

Definition: The act of flushing the toilet the instant the nose cone of the poop log hits the water and the poop is whisked away to an undisclosed location. This reduces the amount of air time the poop has to stink up the bathroom. This can help you avoid being caught doing the WALK OF SHAME.

WALK OF SHAME.

Definition: Walking from the stall, to the sink, to the door after you have just stunk up the bathroom. This can be a very uncomfortable moment if someone walks in and busts you. As with all farts, it is best to pretend that the smell does not exist. Can be avoided with the use of the COURTESY FLUSH.

OUT OF THE CLOSET POOPER.

Definition: A colleague who poops at work and damn proud of it. You will often see an Out Of The Closet Pooper enter the bathroom with a newspaper or magazine under their arm. Always look around the office for the Out Of The Closet Pooper before entering the bathroom.

THE POOPING FRIENDS NETWORK (PFN).

Definition: A group of coworkers who band together to ensure emergency pooping goes off without incident. This group can help you to monitor the whereabouts of Out Of The Closet Poopers, and identify SAFE HAVENS.

SAFE HAVENS.

Definition: A seldom used bathroom somewhere in the building where you can least expect visitors. Try floors that are predominantly of the opposite sex. This will reduce the odds of a pooper of your sex entering the bathroom.

TURD BURGLAR:

Definition: A pooper who does not realize that you are in the stall and tries to force the door open. This is one of the most shocking and vulnerable moments that can occur when taking a dump at work. If this occurs, remain in the stall until the Turd Burglar leaves. This way you will avoid all uncomfortable eye contact.

CAMO-COUGH.

Definition: A phony cough that alerts all new entrants into the bathroom that you are in a stall. This can be used to cover-up a WATERMELON, or to alert potential Turd Burglars. Very effective when used in conjunction with an ASTAIRE.

ASTAIRE.

Definition: A subtle toe-tap that is used to alert potential Turd Burglars that you are occupying a stall. This will remove all doubt that the stall is occupied. If you hear an Astaire, leave the bathroom immediately so the pooper can poop in peace.

WATERMELON.

Definition: A turd that creates a loud splash when hitting the toilet water. This is also an embarrassing incident. If you feel a Watermelon coming on, create a diversion. See CAMO-COUGH.

HAVANA OMELET.

Definition: A load of diarrhea that creates a series of loud splashes in the toilet water. Often accompanied by an Escapee. Try using a Camo-Cough with an Astaire.

UNCLE TED.

Definition: A bathroom user who seems to linger around forever. Could spend extended lengths of time in front of the mirror or sitting on the pot. An Uncle Ted makes it difficult to relax while on the crapper, as you should always wait to drop your load when the bathroom is empty. This benefits you as well as the other bathroom attendees.

FLY BY.

Definition: The act of scouting out a bathroom before pooping. Walk in and check for other poopers. If there are others in the bathroom, leave and come back again. Be careful not to become a FREQUENT FLYER. People may become suspicious if they catch you constantly going into the bathroom

Eingesandt vonFriedrich K.

Une petite devinette

Savez-vous qui va gagner le prochain marathon

de NEW YORK, le 4 novembre 2001?

OUSAMMA BIN LADEN…

Car il a deux tours d’avance!

Eingesandt von Mauseh

Schüssel und die Schweine

Bundeskanzler Wolfgang Schüssel macht einen Besuch auf

einem Bauernhof und lädt dazu auch die Presse ein.

Ein Fotograf knipst ihn im Schweinestall.

Dann sagt er zu dem Fotografen:

“Daß Ihr mir aber nicht so dummes Zeug unter das Bild

schreibt, wie Schüssel und die Schweine oder so!”

“Nein nein, geht schon klar.”

Am nächsten Tag ist das Bild in der Zeitung und darunter

zu lesen: “Schüssel (3.v.l.)”

Eingesandt von Dr. Ottl

sagt ein wolkenkratzer zum anderen…

sagt ein wolkenkratzer zum anderen:

i glaub i bin verliebt.

fragt der andere: wieso?

sagt der erste: i hab flugzeuge in meinem bauch.

Eingesandt von Michi Kulimuh

Was bedeutet Taliban auf Deutsch?

Der vom Dolmetsch: Was bedeutet “Taliban” denn auf Deutsch? – “Ladenhüter”

Eingesandt von Gerhard

Was Lady Di machen würde, wenn sie heute noch lebte

F: Was würde Lady Di machen, so sie heute noch lebte?

A: Am Sargdeckel kratzen

Eingesandt von huber bauer

Vorsicht vor Terroranschlag auf Dein Handy!

Neulich wurde ein Anschlag auf mein Handy verübt.

Es war total tot!

Nichts ging mehr!

Ich bin der Meinung, es ist der Bruder von Bin Laden.

Kurz vor dem Attentat erhielt ich einen Bekennerbrief, auf dem Display

stand:

“Akku Laden”

Eingesandt von iris

20 Gründe, warum E-Mailen besser ist als Sex

1. Du kannst solange und so oft e-mailen, wie Du willst.

2. Du kannst eine vollkommen unbekannte Person e-mailen ohne dafür bestraft zu werden.

3. Große E-Mails tun nicht weh; kleine können auch befriedigen.

4. Du kannst Leute in der Öffentlichkeit e-mailen ohne dumm angeschaut zu werden.

5. Du kannst jemanden auf der anderen Seite des Globus e-mailen.

6. Du kannst Menschen beiderlei Geschlechts e-mailen ohne als Perverser bezeichnet zu werden.

7. Du kannst einen Computer anmachen ohne Klamotten zu tragen, in denen man sich etwas verkühlen kann.

8. Wenn Du jemanden gee-mailt hast, obwohl Du ihn nie wieder sehen willst, brauchst Du Dich nicht schuldig zu fühlen.

9. Leute, die häufig wechselnde E-Mailpartner haben werden deshalb nicht gemieden.

10. Du kannst jemanden gegen seinen Willen e-mailen und darfst dafür nicht bestraft werden.

11. Niemand macht großes Aufheben, wenn Du das erste Mal gee-mailt hast.

12. Die Finger beim e-mailen zu benutzen ist keine Schande.

13. Du kannst vor Deinen Eltern laut über’s E-Mailen reden, ohne dass sie sich aufregen.

14. Du kannst enge Verwandte e-mailen, ohne dass sich jemand darüber aufregt.

15. E-Mails machen nicht schwanger.

16. oder bringen unangenehme Krankheiten

17. Du kannst jemanden zu jeder Tages- und Nachtzeit e-mailen.

18. Wenn Du eine schlechte E-Mail hattest brauchst Du hinterher keinen Psychiater.

19. Nachdem Du einen Computer zum E-mailen benutzt hast verlangt er keine Zigarette.

20. Wenn Dich jemand beim E-mailen unterbricht brauchst Du dich weder aufzuregen noch rot zu werden.

Liebe Grüße….. Iris

Osama, Uncle Sam, ein Kanadier und drei Wünsche

Three guys, a Canadian, Osama Bin Ladin and Uncle Sam are out walking together one day. They come across a lantern and a Genie pops out of it.

“I will give each of you each one wish, that’s three wishes total,” says the Genie.

The Canadian says, “I am a farmer, my dad was a farmer, and my son will also farm. I want the land to be forever fertile in Canada.” With a blink of the Genie’s eye, ‘POOF’ the land in Canada was forever made fertile for farming.

Osama Bin Ladin was amazed, so he said, “I want a wall around Afghanistan, so that no infidels, Jews or Americans can come into our precious state.” Again, with a blink of the Genie’s eye, ‘POOF’ there was a huge wall around Afghanistan.

“Uncle Sam” (A former civil engineer), asks, “I’m very curious. Please tell me more about this wall.”

The Genie explains, “Well, it’s about 15,000 feet high, 500 feet thick and completely surrounds the country; nothing can get in or out—virtually impenetrable.”

“Uncle Sam” says, “Fill it with water.”

Präventives Fellatio

Lorne calls his boss in the morning:

Hey boss, I cant come work today I feel really sick. I got a headache, stomach ache, and my legs hurt, so I wont be in.

The boss says:

You know Lorne I really need you today. When I feel like this I go to my wife and tell her to give me a blow job. That makes me feel better and I can go to work. You should try that.

2 hours later Lorne calls:

Boss, I did what you said and I feel great, I’ll be at work soon. And by the way, you got a nice house.

Eingesandt von woodduck

Internationales Treffen der weltweit vereinigten Emanzen,

Kämpferinnen für die Gleichberechtigung.

Erhebt

sich eine Deutsche und erklärt dem begeisterten Publikum: “Letzte

Woche habe ich meinem Mann gesagt, dass ich nicht mehr für ihn

waschen werde!” Tosender Applaus. “Am ersten Tag habe ich nichts

gesehen, am zweiten Tag auch nichts, aber dann siehe da, nach einer

Woche hat er seine Wäsche selber

gewaschen!” Allgemeine Anerkennung, herzlicher Applaus!

Darauf die Erzählung einer Amerikanerin:”Ich habe meinem Mann gesagt,

dass ich nicht mehr für ihn bügeln werde!” Tosender Applaus

wiederum. “Am ersten Tag habe ich nichts gesehen, am zweiten Tag auch

nichts, aber dann siehe da, nach einer Woche stand er am Bügelbrett

und hat seine Wäsche selber gebügelt!!” Bewundernder Applaus.

Daraufhin erhebt sich eine Italienerin: “Ich habe meinem

Mann gesagt, dass ich nicht mehr für ihn kochen werde!” Tosender

Applaus auch hier. “Am ersten Tag habe ich nichts gesehen, am zweiten

Tag auch nichts, aber dann, nach einer Woche, bekam ich mein linkes

Auge schon wieder ein wenig auf!” Viva l’italia

Eingesandt von Claudia

Jörg Haiders Auto

Welches Auto fährt Jörg Haider?

Eine alte Schüssel ohne Klima

gefunden auf der ÖVP-Homepage

von Norbert Toth

Haider, Riess-Passer und Schüssel beim Würstelstand

haider, riess-passer und schuessel stehen beim wuerschtlstand; alle drei

bestellen sich ein burenheitl, nur der haider will auch zwei pfefferoni dazu.

wie sie sich so unterhalten, bemerkt haider, dass schuessel und riess-passer

ihm jeweils einen pfefferoni fladern. er regt sich furchtbar auf und sagt:

“oiso bitte, sads es deppat, wos mochts es do?”

darauf erwidern kanzler und vizekanzlerin unisono:

“du pass auf! solaung WIR DIR in oasch umanondkroin, solang FRISST DU KANE

PFEFFERONI!”

Eingesandt von prof. birnstingl

Der mit dem Lehrling

Der Lehrling trifft im Fahrstuhl seinen Chef. Der sagt tadelnd:

“Schon wieder zu spät!” – Darauf vertraulich der Lehrling: “Ich

auch!”

lGr,gU,ffpx Gerhard

Masturbationsfolgen

A high school English teacher reminds her class of tomorrow’s

final exam.

“Now class, I won’t tolerate any excuses for you not being

there tomorrow. I might consider a nuclear attack or a serious

personal injury or illness, or a death in your immediate family

but that’s it, no other excuses whatsoever!”

A smart-ass in the back of the room raises his hand and

asks,”What would you say if tomorrow I said I was suffering

from complete and utter sexual exhaustion?”

The entire class does its best to stifle their laughter and

snickering. When silence is restored, the teacher smiles

sympathetically at the student, shakes her head, and sweetly says,

“Well, I guess you’d have to write the exam with your other hand.”

Eingesandt von Friedrich Kofler

Montag und das männliche Glied

Was ist der Unterschied zwischen Montag und einem männlichen Glied?

Der Montag ist definitiv länger und härter!

Eingesandt von Karin Schertler

Drei zum Drüberstreuen

wie heisst die Mutter von Bin Laden? – Mama Laden

Woran erkennt man ein holländisches Flugzeug? – Anhängerkupplung!

Zillertaler und Brandenberger gehen durch den Wald. Beide müssen kacken.

Danach fragt der eine den anderen: “Hast Du Papier?” Meint der

Brandenberger: “Nein, aber mach es so wie ich! Lass ihn einfach liegen.”

Eingesandt von zk

Und wieder ein Blondienen-Witz

Warum kürzen jetzt alle blondienen ihre tampos?

Weil im herbst die tage kürzer werden!

Eingesandt von herbert

Bush und Bin Laden spielen Schach

präsident bush und bin laden, beschlossen ihren

krieg auf dem schachbrett auszutragen.

wer hat gewonnen ?

bin laden,

bush fehlten zwei türme…

Neue Werbelinie

neue werbelinie bei den amerikanischen fluggesellschaften:

“fliegen sie mit uns, wir bringen sie direkt in ihr büro”

lg sonja

Terrorbekaempfung in Wien

Eine Spezialeinheit der Polizei hat heute Vormittag in der Wiener Innenstadt

einen in zweiter Spur abgestellten Klein-LKW in die Luft gesprengt. Hinter

der Windschutzscheibe lag ein Zettel mit den Worten: “KOMME GLEICH, BIN

LADEN”.

Eingesandt von Emiliano Zapata

Two Beggars

Two beggars are sitting on a park bench in Mexico City.

One is holding the Cross and one the Star of David. Both are holding

hats to collect contributions. People walk by, lift their noses at the man with

the Star of David and drop money in the hat held by the man with

the Cross.

Soon the hat of the man with the Cross is filled and the hat of the man

withe the Star of David is still empty.

A priest watches and then approaches both men.

He turns to the man with the Star of David and says: “Yong man.

Don’t you realise that this is a Catholic country?!

You’llnever get any contributions in this country holding a Star of David!

“Moishe, can you imagine, this guy is trying to tell us how to run

our business!?”

Eingesandt von mauseh

Gespenstische Analogien zwischen Lincoln und Kennedy

Abraham Lincoln wurde 1846 in den Kongress gewählt.

John F. Kennedy wurde 1946 in den Kongress gewählt.

Abraham Lincoln wurde 1860 zum Präsident gewählt.

John F. Kennedy wurde 1960 zum Präsident gewählt.

Die Namen Lincoln und Kennedy bestehen beide aus 7 Buchstaben.

Beide beschäftigten sich teilweise mit Bürgerrechten.

Ihre beiden Ehefrauen verloren ihre Kinder, während sie im Weißen Haus lebten.

Beide Präsidenten wurden an einem Freitag erschossen.

Beiden wurde in den Kopf geschossen.

Lincolns Sekretärin hieß Kennedy.

Kennedys Sekretärin hieß Lincoln.

Beide wurden von Leuten aus dem Süden erschossen.

Beider Nachfolger waren aus dem Süden.

Beide Nachfolger hießen Johnson.

Andrew Johnson, Lincolns Nachfolger, wurde 1808 geboren.

Lyndon Johnson, Kennedys Nachfolger, wurde 1908 geboren.

John Wilkes Booth, Lincolns Mörder, wurde 1839 geboren.

Lee Harvey Osswald, Kennedys Mörder, wurde 1939 geboren.

Beide Attentätern hatte drei Namen.

Lincoln wurde im “Kennedy”-Theater erschossen.

Kennedy wurde in einem Auto, das “Lincoln” hieß, erschossen.

Booth flüchtete aus einem Theater und wurde in einem Lagerhaus gefangen.

Oswald flüchtete aus einem Lagerhaus und wurde in einem Theater gefangen.

Booth und Oswald wurden vor ihren Prozessen ermordet.

HERE´S THE KICKER….

Eine Woche bevor Lincoln erschossen wurde, war er in Monroe, Maryland.

Eine Woche bevor Kennedy erschossen wurde, war er in Marilyn Monroe….

Lustig, nicht..?

Eingesandt von Sprung in der

Christlicher Witz

Was wäre passiert, wenn Jesus beim Gang über den See Genezareth ertrunken wäre ?

Antwort:

Dann stände in jedem bayrischen Klassenzimmer ein kleines Aquarium…

Eingesandt von Sprung in der

Der Euro ist wie Sex mit einem Mann

Der Euro ist wie Sex mit einem Mann: Erst gibt es Probleme mit der

Einführung, dann kommt er endlich und schon ist es mit der Stabilität

vorbei.

Eingesandt von Johannes

Haben Sie ein Geschlechtsorgan?

Bei Frau B. klingelt es an der Tür. Als sie öffnet, steht ein Mann draußen

und fragt: “Haben Sie ein Geschlechtsorgan?”

Empört schlägt sie die Tür wieder zu. Am nächsten Tag steht der gleiche Mann

vor der Tür und fragt erneut: “Haben Sie ein Geschlechtsorgan?”

Die Frau bekommt es mit der Angst zu tun und erzählt die Geschichte am Abend

ihrem Mann.

Der ist außer sich, schimpft über die Unmoral der Menschen und beschließt,

denSittenstrolch zu überführen. Er bleibt

den ganzen Tag zu Hause und legt sich auf die Lauer. Als es wieder klingelt,

bezieht er hinter der Tür Stellung.

Frau B. öffnet und wieder fragt der Fremde: “Haben Sie ein

Geschlechtsorgan?”

Die Frau nimmt ihren ganzen Mut zusammen und antwortet: “Natürlich habe ich

eines.Warum?”

Meint der Fremde: “Dann bitten Sie doch Ihren Mann darum, Ihres zu benutzen

und nicht das von meiner Frau!”

Eingesandt von Maximilian Denkstein

WHO SAID THAT?

It was the first day of school and a new student, the son of a Japanese businessman, entered the fourth grade. The teacher said, “Let’s begin by reviewing some American history.

Who said: “Give me liberty, or give me death?”

She saw a sea of blank faces, except for that of Suzuki, who had his hand up ……… “Patrick Henry, 1775.”

“Very good! Now, who said: ‘Government of the people, by the people, for the people shall not perish from the earth?'”

Again, no response except from Suzuki, ……….”Abraham Lincoln, 1863.”

The teacher snapped at the class, “Class, you should be ashamed. Suzuki, who is new to our country, knows more about its history than you do.

She heard a loud whisper:….. “Fucking Japanese.”

“Who said that?” she demanded.

Suzuki put his hand up. …….”Lee Iacocca, 1982.”

At that point, a student in the back sighed:…… “I’m gonna puke.”

The teacher glares and asks:…… “All right! Now who said that?”

Suzuki says:………… “George Bush to Japanese Prime Minister, 1991.”

Now furious, another student yells:…….. “Oh yeah! Suck this!”

Suzuki jumps out of his chair, waving his hand, and shouts to the teacher:…………… “Bill Clinton, to Monica Lewinsky, 1997!”

Eingesandt von Friedrich Kofler

Encouraging words for the new school year

Whenever your children are out of control, you can take comfort from the thought that even God’s omnipotence did not extend to His own children.

After creating heaven and earth, God created Adam and Eve. And the first thing he said was, “Don’t”. ‘Don’t what?” Adam replied. “Don’t eat the forbidden fruit.” God said. “Forbidden fruit? We have forbidden fruit? Hey, Eve…we have forbidden fruit!”

”No way!”

“Yes way!”

“Do NOT eat the fruit!” said God.

“Why?”

“Because I am your father and I said so!” God replied, (wondering why he hadn’t stopped creation after making the elephants).

A few minutes later, God saw his children having an apple break and He was ticked!

“Didn’t I tell you not to eat the fruit?” God, as our first parent, asked.

“Uh huh,” Adam replied.

“Then why did you?” said the Father.

“I don’t know,” said Eve.

“She started it!” Adam said.

“Did not!”

“Did too!”

“DID NOT!”

Having had it with the two of them, God’s punishment was that Adam and Eve should have children of their own. Thus, the pattern was set and it has never changed!

But there is reassurance in this story. If you have persistently and lovingly tried to give children wisdom and they haven’t taken it, don’t be hard on yourself. If God had trouble raising children, what makes you think it would be a piece of cake for you?

Advice for the day: If you have a lot of tension and you get a headache, do what it says on the aspirin bottle: “Take two aspirin” and “Keep away from children.”

CHILDREN: You spend the first 2 years of their life teaching them to walk and talk. Then you spend the next 16 years telling them to sit down and shut-up.

Grandchildren are God’s reward for not killing your children.

Mothers of teens know why some animals eat their young.

Children seldom misquote you. In fact, they usually repeat every word for word what you shouldn’t have said.

The main purpose of holding children’s parties is to remind yourself that there are children more awful than your own.

We child-proofed our home 3 years ago and they’re still getting in!

Anyway, be nice to your children, they might choose your nursing home someday.

Eingesandt von Friedrich Kofler

Federal Drug Enforcement Agency

The phone rings at Federal Drug Enforcement Agency headquarters.

“Hello?”

“Hello, is this the Federal Drug Enforcement Agency?”

“Yes. What can we do for you?”

“I’m calling to report my neighbor Tom. He is hiding cocaine in his firewood.”

“Thank you, this will be noted.”

Next day, the Drug Enforcement agents come over to Tom’s house. They search the shed where the firewood is kept, break every piece of wood, find no cocaine, swear at Tom and leave.

The phone rings at Tom’s house. “Hey, Tom! Did the Federal Drug Enforcement guys come by?”

“Yeah!”

“Did they chop your firewood for you?”

“Yeah, they did.”

“Okay, now it’s YOUR turn to call. I need my garden plowed.”

eingesandt von Sprung in der

Thema: Frauentypen

Typ: Folterknecht – auch bekannt als: die Unbezwingbare, die Gnadenlose, der Boss

typische Worte: “Steh gerade! Nimm eine andere Krawatte! Geh zum Friseur! Fordere eine Gehaltserhöhung! Schau mich nicht so an!”

Hintergrund: Verwechslung des Partners mit einem kleinen Hündchen. Gängigerweise wurde ihr im Alter von etwa 4-6 Jahren das Halten eines Haustiers nicht erlaubt.

Vorteile: Man muß nicht mehr selbst denken.

Nachteile: Man darf nicht mehr selbst denken.

Typ: Beziehungskiste – auch bekannt als: die Gesprächsbereite, die Hinterfragende

typische Worte: “Was denkst Du gerade? Wir müssen mal über unsere Beziehung reden. So kann das nicht weitergehen. Verstehst Du mich nicht? Ist Dir unsere Beziehung nicht wichtig? Du redest zu wenig über Deine Gefühle.”

Hintergrund: Verwechslung von “wir” mit “ich”, von “uns” mit “mich” usw. Alle Diskussionen über “unsere Beziehung” dienen nur dem einzigen Ziel, das Gegenüber so hinzubiegen, wie frau es selber gerne haben möchte. Gelten gelassen werden nur die Vorstellungen, die Frau selber hat. Meist tätig in Pflege- oder Erziehungsberufen.

Vorteile: Sie ist oft in Volkshochschulkursen, die Beziehungsthemen behandeln.

Nachteile: Sie kommt aus diesen Kursen zurück

Typ: Nebelschleier – auch bekannt als “Fräulein Unentschieden”

typische Worte: “Ich kann mich nicht entscheiden. Soll ich meinen Beruf wechseln? Meinen Partner? Meine Lebensziele? Meine Haarfarbe?”

Hintergrund: Als Kind wurden ihr alle Entscheidungen von den Eltern abgenommen.

Vorteile: Leicht zu beruhigen.

Nachteile: Noch viel leichter zu beunruhigen.

Typ: Wild woman – auch bekannt als: Raubkatze außer Kontrolle.

typische Worte: “Ich habe eine Idee. Laß uns austrinken und uns auf dem Rasen vor der Tür lieben (… auf der nächsten Parkbank … in der Tiefgarage … neben dem Telefon, während Du Deinen Chef anrufst).”

Hintergrund: Ihr wurde das Bungeespringen bereits mit 10 Jahren verboten, während alle Schulfreundinnen am Todessturz teilnehmen durften.

Vorteile: Mehr Spaß als mit einer ganzen Herde Affen.

Nachteile: Der Spaß findet oft ein schnelles Ende (Baugerüst kracht zusammen; Handbremse des “an-der-Klippe-stehen”-Autos löst sich während des Akts usw.)

Typ: Esoterikerin – auch bekannt als: Studentin-vom-Dorf, lange-alleinlebende-Hauptschulpädagogin

typische Worte: “Ich glaube, daß dieser dieser ausdrucksstarke Tanz (diese Yogastellung, dieses Räucherstäbchen) zeigen wird, wie es um unsere Beziehung steht.”

Hintergrund: Wurde streng religiös erzogen – später aber von einem DKP-Aktivisten in die Liebe eingeführt.

Vorteile: unterhaltsam

Nachteile: liest ihre Bücher laut mit, verfaßt Gedichte, die man geschenkt bekommt

Typ: junge Studentin – auch bekannt als: die Alleswissende, die Unnachahmlich-Selbstbewußte

typische Worte: Wie – Du kennst den neuen Schelsky noch nicht? Kommst Du mit auf die Demo (den Gruppenabend, die Supervision, das Konzert, den Musikantenstadel). Wir sollten eine WG aufmachen. Mein Prof ist eine Null. Heute habe ich einen Kunststudenten kennengelernt.”

Hintergrund: Sie ist 20 und darf studieren. Ihre Eltern konnten das nicht. Meist kommt sie aus einer ländlichen Region, Bücher waren ihre einzigen Freunde. Und da sie über jedes Gebiet mindestens drei Taschenbücher gelesen hat, geht sie davon aus, daß sie nun alles weiß. Sie ist gierig nach neuen Freundschaften. Die Studenten, die sie näher kennenlernt, müssen entweder aus einem Akademikerhaushalt stammen oder – alternativ – irgendwas “Künstlerisches” studieren. Auf jeden Fall dürfen sie keinen Bauchansatz haben.

Vorteile: Sie ist meist unterwegs, um neue Freunde oder Bücher kennenzulernen. Oder beides.

Nachteile: Sie kommt zurück, um Dir von ihren neuen Freunden oder Büchern zu erzählen.

Typ: Traumgirl – auch bekannt als: Mädchen vom anderen Stern

typische Worte: “Ich habe Dir zugehört. Und ich habe verstanden, was Du meinst. Ich bin mit Dir einer Ansicht. Du, mein gutaussehendes Genie! Und jetzt sollten wir unbedingt noch etwas Sex machen.”

Hintergrund: Diese Frau ist ausgeglichen. Sie wurde von ihren Eltern geliebt, kam gut in der Schule voran, hatte nette Freunde. Sie ist selbstbewußt und intelligent. Sie möchten ihren Partner nicht fertigmachen, ihn nicht verbiegen. Sie nimmt ihn, wie er ist. Sie hat Freude am Leben.

Vorteile: Da fragen Sie noch!